Отец Нурмагомедова: «Многие в России болели за Макгрегора? Не согласен! Патриоты были за Хабиба!»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал устоявшееся мнение, что в России многие поддерживали не его сына, а ирландца Конора Макгрегора.

6 октября 2018 года в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

— Не соглашусь, — сказал Нурмагомедов-старший. — Это только ваши предположения. Большинство патриотов России болели за Хабиба. Я вас уверяю. Были те, кто болел за Макгрегора, но это не значит, что их было много. Журналисты искажают факты. Мы только в этом году побывали в 22 городах России, в том числе в миллионниках. И ни в одном городе нам в глаза никто не сказал, что болел за Макгрегора. Возьмем Ростов-на-Дону. Большой город, бойцовский. И что, там миллион человек болели за Макгрегора? Да в Ирландии за него столько не болеет.

— Хабиб — патриот России. Россияне болеют за Хабиба. Вместе мы — сила! — заявил он. (Илья Андреев)