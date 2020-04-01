Отец Хабиба: «Вариант с поездкой Хабиба в США на частном самолете не обсуждался»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — сообщил «СЭ», что вариант с поездкой сына в США на бой с Тони Фергюсоном (25-3) на частном самолете не обсуждался.

Поединок должен состояться 18 апреля на шоу UFC 249. В UFC планируют организовать шоу в США. Хабиб заявил, что у него есть трудности с тем, чтобы покинуть Россию. Это связано со всевозможными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

— Есть ли какой-то дедлайн насчет сроков определения места боя?

— Сейчас ситуация в мире очень сложная. Если бой не состоится — из этого не нужно делать трагедии. Есть более важные вещи — здоровье людей во всем мире. Бой можно провести и потом. Главное, чтобы люди были здоровы, а мы должны предостеречь их и строго выполнить карантин.

— Обсуждался ли вариант поездки в США на частном самолете?

— Нет, этот вариант не обсуждался. (Илья Андреев, Владимир Подкаменев)