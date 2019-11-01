Отец Хабиба не считает Макгрегора сильным соперником

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не считает, что Конор Макгрегор является сильным соперником.

— Мне понравился бой Хабиба с Рафаэлом дус Анжусом, — приводит RT слова Нурмагомедова. — Перед этим поединком мы три месяца работали в горах, Хабиб был готов как никогда. Я сказал ему: «Если выиграешь, можно будет делать серьезные выводы о тебе». Объяснил, что бразилец — это претендент на титул. В результате сын выиграл вчистую, а затем травмировался и выбыл из строя на два года. Хабиб перенёс четыре операции, а дус Анжус завоевал пояс. По сути, это была схватка двух чемпионов.

Оба были на пике, сын оказался на голову сильнее в их очном противостоянии. А если брать лучший поединок с точки зрения хайпа и денег, то понятно, что речь идет о встрече с Конором Макгрегором. Однако никогда не считал его сильным противником. Он шоумен.