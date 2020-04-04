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Отец Хабиба назвал трех лучших российских бойцов всех времен

04:20
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью Игорю Рыбакову назвал трех лучших российских бойцов.

— Я бы назвал трех российских бойцов, которые сделали очень много в ММА. Номер один — это Федор, — сказал Нурмагомедов-старший. — Очень хорошо в Bellator шел Шлеменко. Ну и потом Хабиб сделал фурор в UFC. Вот три бойца, с которыми на протяжении 20 лет связаны смешанные единоборства.

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