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Отец Хабиба исключил возможность проведения боя с Фергюсоном в США

12:51
Абдулманап Нурмагомедов (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Абдулманап Нурмагомедов (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что власти США не разрешают проведение боя его сына с американским бойцом Тони Фергюсоном на территории страны.

— Не могу озвучивать место, пока его не озвучит Дана Уайт, — приводит РБК слова Нурмагомедова-старшего. — В США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну и Дане надо получить компенсацию. США не будет — это железно. Есть риск, что Хабиба не пустят в другую страну из-за коронавируса? Это уже проблемы государства, а не наши проблемы. Мы готовы выйти на бой. Хабиб заряжен и пашет. Мы не знаем, как дела у Фергюсона, нет никакой информации о его лагере. Мы хотим встретиться с ним в клетке.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок между Нурмагомедовым (28-0) и Фергюсоном (25-3), запланировано на 18 апреля. Бой планировалось провести в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса это невозможно. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что уже определился с новым местом проведения турнира.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e7b1bb49a7947c9dff88eff

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