Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» назвал Белоруссию хорошим вариантом для проведения боя его сына с американцем Тони Фергюсоном (25-3).

Поединок должен состояться 18 апреля на шоу UFC 249. В UFC планируют организовать шоу в США. Хабиб заявил, что у него есть трудности с тем, чтобы покинуть Россию. Это связано со всевозможными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

— Какова вероятность того, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится 18 апреля?

— Я не могу ответить на этот вопрос точно. Но мы готовимся. Назовите город и место.

— Если его проводить, то где?

— Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби... Не знаю, что получится.

— Спортивные мероприятия проводит Белоруссия. Можно ли рассматривать эту страну всерьез?

— Главе государства — Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов. (Илья Андреев, Владимир Подкаменев)