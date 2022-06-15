Жорж Сен-Пьер рассказал, почему рано называть Усмана величайшим бойцом

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) считает, что не стоит сейчас называть действующего чемпиона промоушена в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) величайшим бойцом.

«Думаю, что в данный момент Камару не только один из лучших бойцов в истории полусреднего веса, но, возможно, один из лучших вне зависимости от категории, — сказал Сен-Пьер в интервью Sherdog. — Он очень крут, его выступления говорят сами за себя. Мне нравится наблюдать за его боями.

Однако я считаю, что, прежде чем называть бойца величайшим всех времен, нужно дождаться конца его карьеры. Неясно, что будет с ним дальше. Возможно, он проведет еще один бой и завершит карьеру, а возможно, что он потерпит несколько поражений. Нужно подождать, когда он закончит карьеру».

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн Арена» в Солт-Лейк-Сити.