Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев в своем Instagram сообщил, что задержание бойца Александра Емельяненко не помешает проведению его поединка с Магомедом Исмаиловым. По его словам, произошедшее вчера — это часть тренировочного лагеря Емельяненко.

Бой должен состояться 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве. Во вторник «Комсомольская правда» сообщила, что Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Боец проводит в Краснодарском крае тренировочный сбор.

— Александр Емельяненко vs Магомеда Исмаилова 3 апреля в Москве! Как вы думаете, этот бой состоится, я ставлю на то, что состоится, — написал Хасиев в Instagram. — А то, что мы вчера читали в новостях про Емельяненко, думаю, это часть его тренировочного лагеря.