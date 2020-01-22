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Основатель лиги АСА: «Новости про Емельяненко — часть его тренировочного лагеря. Бой состоится»

16:59

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев в своем Instagram сообщил, что задержание бойца Александра Емельяненко не помешает проведению его поединка с Магомедом Исмаиловым. По его словам, произошедшее вчера — это часть тренировочного лагеря Емельяненко.

Бой должен состояться 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве. Во вторник «Комсомольская правда» сообщила, что Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Боец проводит в Краснодарском крае тренировочный сбор.

— Александр Емельяненко vs Магомеда Исмаилова 3 апреля в Москве! Как вы думаете, этот бой состоится, я ставлю на то, что состоится, — написал Хасиев в Instagram. — А то, что мы вчера читали в новостях про Емельяненко, думаю, это часть его тренировочного лагеря.

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