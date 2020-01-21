Источник: Александр Емельяненко арестован на семь суток за пьяный дебош

Анапский суд арестовал скандально российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош, который он устроил в поселке Супсех, информирует kuban.kp.ru.

Именно здесь на базе «Спорт» он готовился к поединку против средневеса АСА Магомеда Исмаилова. Местные жители часто видели его на пробежках в парке, на набережной.

Как отмечается, пьяного бойца, который стал себя громко вести в общественном месте, заметили полицейские.

— Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест — семь суток, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Официальных комментариев от ГУ МВД по Краснодарскому краю пока не поступало.

АСА: «Задержание Емельяненко не помешает проведению его боя с Исмаиловым»