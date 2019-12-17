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Допинг

Основатель лиги ACA: «Я не верю ВАДА»

15:19

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев отрицательно ответил на вопрос о сотрудничестве промоушна со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

— Я не верю ВАДА. После всего, что они сделали с нашими спортсменами. Нужна система, что спортсмен сдает кровь и его результаты попадают на всеобщее обозрение. Наказывать нужно лично тех, кто действительно виноват, кто попался, а не всех подряд, — сказал Хасиев. (Михаил Потапов)

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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