Основатель лиги ACA: «Я не верю ВАДА»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев отрицательно ответил на вопрос о сотрудничестве промоушна со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

— Я не верю ВАДА. После всего, что они сделали с нашими спортсменами. Нужна система, что спортсмен сдает кровь и его результаты попадают на всеобщее обозрение. Наказывать нужно лично тех, кто действительно виноват, кто попался, а не всех подряд, — сказал Хасиев. (Михаил Потапов)