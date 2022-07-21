Мовсар Евлоев о бое О'Мэлли и Яна: «Пудель допрыгался»

Евлоев не верит в то, что у Шона О'Мэлли есть шансы в поединке с Петром Яном

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) прокомментировал анонс поединка бывшего чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-3) и 13-го номера рейтинга UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (15-1), дав понять, что он не верит в возможности О'Мэлли.

«Пудель допрыгался», — написал Евлоев в соцсетях, комментируя анонс боя.

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

О'Мэлли дрался с Педро Муньосом (19-7) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.