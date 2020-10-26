«Он выгнал всех собак на улицу». Тренер рассказал о страхе Хабиба

Американский тренер Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — рассказал в интервью Submission Radio, как Хабиб выгнал из дома женщины-тренера по борьбе всех ее собак.

«Когда Хабиб только появился в АКА (это было в 2012 году. — Прим. «СЭ»), сложно было представить, что он будет жить в Сан-Хосе, потому что это очень, очень дорого, — сказал Мендес. — Тогда у него практически не было никаких денег. На первых порах его взяла к себе тренер по борьбе Кэролин Вебстер. Поселила Хабиба в своем доме.

У Кэролин дома было много собак. Они такие маленькие собачки — особо не на выгул, живут только в доме. И тут выяснилось, что Хабиб дико боится собак! И он выгнал этих домашних собачек на улицу! Они должны жить внутри, а он выселил их на улицу. Еще Хабиб там везде развесил сушиться свои перчатки, что-то сушилось даже на дереве...

Кэролин звонит мне: «Эммм, Хавьер, я не знаю, как это сказать вам, но Хабиб выселил всех моих собачек на улицу, а они должны жить в доме!». Я звоню Хабибу: «Ты зачем выгнал их на улицу?» — «Тренер, я боюсь собак! Ничего не могу с собой поделать!»

24 октября чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде Джастина Гэтжи, а после боя объявил о завершении карьеру. На счету 32-летнего Хабиба 29 побед и ни одного поражения.