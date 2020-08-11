«Он всем показал, насколько слаб». Забит заявил, что ему уже не интересен бой с Родригесом

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) заявил в интервью «СЭ», что больше не заинтересован в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом (13-2). Их поединок был запланирован на 29 августа в Лас-Вегасе. Однако в начале августа президент UFC Дана Уайт сообщил, что Родригес получил травму лодыжки, из-за чего не сможет принять участия в бою.

— Бой с ним (с Родригесом) мне уже не интересен, — сказал Магомедшарипов. — Не думаю, что за два-три месяца он наберется душка, чтобы принять бой со мной. После того как Родригес несколько раз слился с боя со мной, он сам всем показал, насколько он слаб. Но вот если увижу его где-то, то точно размажу его лицо. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Магомедшариповым