Александр Емельяненко назвал Тактарова проституткой за его высказывания о Кавказе

Российский боец ММА Александр Емельяненко жестко высказался в адрес бывшего бойца Олега Тактарова.

— Я рад приветствовать всех, — сказал Емельяненко. — Мне здесь видео прислали, на котором Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе. Ну что я могу вам сказать. Тактаров, ты проститутка. Когда ты приезжал на Кавказ, то тебя встречали, кормили, потчевали, оказывали внимание. Ты же довольный отсюда уехал. А то, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями, то это не значит, что весь Кавказ плохой. У нас многие тебя не любят. Открытым текстом говорят и пишут, что ты *****. После этого видео я с ними абсолютно согласен.

Ранее Тактаров провел прямой эфир в Instagram. Там он, в частности, вновь заявил, что он является первым российским чемпионом UFC.

«Это вот история — как ее переписать, как ее переделать? Просто расскажите мне. Я, может, переделаю, но как это сделать? Скажите мне, — отметил спортсмен. — Давайте поменяем имя Ройса Грейси на другое. Придумайте, на чье имя. Скажем, что не Грейси выиграл второй и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать. Слушайте, если один ваххабит из Цумадинского района это сказал, почему должны все дураки это повторять? Скажите мне».