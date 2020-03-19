«Он тупой». Менеджер Хабиба грубо высказался о тренировках Фергюсона

Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в очередной раз критически высказался о Тони Фергюсоне? за методы подготовки. Американец известен своими жесткими тренировками, среди которых есть упражнение, когда он пинает стальные трубы, пытаясь подготовить голени.

— Послушайте, этот бой случится. Единственное, о чем я беспокоюсь, так это о том, что этот тупой мерзавец поколечит себя. Он тупой, — приводит BJ Penn со ссылкой на TMZ Sports слова Абдель-Азиза. — Этот мерзавец должен прекратить пинать столбы и тренироваться с банановой кожурой. Ему нужно собрать настоящую команду, связаться с тренерами, чтобы действительно его контролировали. Человек тренирует себя, понимаете? Да, он потрясающий боец. Но он тупой мерзавец?, вот кто он такой. Человек пытается сделать все, чтобы навредить себе.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.