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«Он стриптизер. Ему надо в клубах ночных танцевать». Харитонов — жестко о Емельяненко

12:08
Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
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Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова. Поединок состоялся в пятницу на турнире АСА 107. 38-летний Емельяненко проиграл 34-летнему Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

— Впечатления? Да говно. Говно полное. В исполнении Емельяненко, конечно же. Исмаилов показал, где его место. Я думал, он (Емельяненко) более-менее, а он стриптизер. Я бы назвал его стриптизером. Ему танцевать в клубах ночных — свой пресс кубиками показывать, — сказал Харитонов. (Илья Андреев)

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