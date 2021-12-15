«Спорт-Экспресс» по традиции определил «Читателя года». Им стал Эдгард Запашный — знаменитый дрессировщик, большой поклонник бокса и ММА, друг Федора Емельяненко. В интервью «СЭ» Запашный объяснил, почему Последний Император не всегда фотографируется с болельщиками.

— Федор — скромный?

— Не то слово! Не из тех, кто строит свою жизнь на понтах. У него нет перстней, безумно дорогих часов или автомобилей. Нормальный человек. В то же время о нем не скажешь — доступный. Может легко и в интервью отказать, и в автографе.

— Не любит фотографироваться.

— А вот тут когда как! То ли энергетику считывает, то ли под настроение надо попасть. До сих пор не понимаю, по каким критериям Федор отбирает людей. Иногда останавливается, спокойно фотографируется, а иногда — категоричен.

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