«Он не из тех, кто строит свою жизнь на понтах». Эдгард Запашный — о Федоре Емельяненко
«Спорт-Экспресс» по традиции определил «Читателя года». Им стал Эдгард Запашный — знаменитый дрессировщик, большой поклонник бокса и ММА, друг Федора Емельяненко. В интервью «СЭ» Запашный объяснил, почему Последний Император не всегда фотографируется с болельщиками.
— Федор — скромный?
— Не то слово! Не из тех, кто строит свою жизнь на понтах. У него нет перстней, безумно дорогих часов или автомобилей. Нормальный человек. В то же время о нем не скажешь — доступный. Может легко и в интервью отказать, и в автографе.
— Не любит фотографироваться.
— А вот тут когда как! То ли энергетику считывает, то ли под настроение надо попасть. До сих пор не понимаю, по каким критериям Федор отбирает людей. Иногда останавливается, спокойно фотографируется, а иногда — категоричен.
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