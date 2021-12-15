Макс Топор нырнул в ледяную Волгу перед поединком с Большим Папой

Российский боец Макс Топор (Максим Щербаков) решил искупаться в Волге перед поединком с Большим Папой (Денисом Вильдановым), несмотря на зиму.

«Денис, мощнейший турбо-салют, тебя не хватает здесь. Пока ты спишь, мы кипятим Волгу», — приводит его слова РЕН ТВ.

После того, как Макс Топор вышел из воды, он рассказал, что почувствовал себя обновленным после купания в холодной реке.

«Сразу такое впечатление, что как новый. Дыхание лучше. Закаливание — великая сила», — отметил боец

Он признался, что дома постоянно закаливается, благодаря чему уже долгие годы у него не бывает простудных заболеваний.

«У меня за домом прям карьер. Я хожу каждый день. И уже на протяжении многих лет мне не знакомо, что такое простуда. Поэтому всем рекомендую», — сказал он.

Также на турнире «Буря на Волге» сразятся: Тимур Слащинин против Тайсона Дижона, Эдгар Гукасян против Рикардо Вийяльбы.

Напомним, что главные бои турнира «Буря на Волге» 17 декабря покажет РЕН ТВ.