Макс Топор нырнул в ледяную Волгу перед поединком с Большим Папой
Российский боец Макс Топор (Максим Щербаков) решил искупаться в Волге перед поединком с Большим Папой (Денисом Вильдановым), несмотря на зиму.
«Денис, мощнейший турбо-салют, тебя не хватает здесь. Пока ты спишь, мы кипятим Волгу», — приводит его слова РЕН ТВ.
После того, как Макс Топор вышел из воды, он рассказал, что почувствовал себя обновленным после купания в холодной реке.
«Сразу такое впечатление, что как новый. Дыхание лучше. Закаливание — великая сила», — отметил боец
Он признался, что дома постоянно закаливается, благодаря чему уже долгие годы у него не бывает простудных заболеваний.
«У меня за домом прям карьер. Я хожу каждый день. И уже на протяжении многих лет мне не знакомо, что такое простуда. Поэтому всем рекомендую», — сказал он.
Также на турнире «Буря на Волге» сразятся: Тимур Слащинин против Тайсона Дижона, Эдгар Гукасян против Рикардо Вийяльбы.
Напомним, что главные бои турнира «Буря на Волге» 17 декабря покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/915704-maks-topor-nyrnul-v-ledianuiu-volgu-pered-poedinkom-s-bolshim-papoi
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю