Американец Шон О'Мэлли на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) нокаутировал соотечественника Эдди Вайнлэнда. Встреча прошла в весовой категории до 65,8 кг, она завершилась в первом раунде.

25-летний О'Мэлли одержал 12-ю победу подряд в ММА. У 35-летнего Вайнлэнда 24 победы, 14 поражений и 1 ничейный результат.

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