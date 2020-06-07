О'Мэлли — Вайнлэнд: видео нокаута
05:45
Американец Шон О'Мэлли на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) нокаутировал соотечественника Эдди Вайнлэнда. Встреча прошла в весовой категории до 65,8 кг, она завершилась в первом раунде.
SEAN O'MALLEY WALK OFF #UFC250 pic.twitter.com/YhzqHiVIcj— Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) June 7, 2020
25-летний О'Мэлли одержал 12-ю победу подряд в ММА. У 35-летнего Вайнлэнда 24 победы, 14 поражений и 1 ничейный результат.
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