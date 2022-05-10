Фергюсон ответил на предложение Оливейры потренироваться в Сан-Паулу

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) ответил на слова поддержки Чарльза Оливейры (33-8), который предложил ему вместе потренироваться в Сан-Паулу.

«Я рад, что ты меня послушал. Оставайся сфокусированным, — написал Фергюсон в Twitter. — Не позволяй своей команде тебе вновь не уложиться в вес, приятель. Скоро увидимся, сынок. Будь хорошим чемпионом».

Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.