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Тони Фергюсон — Оливейре: «Скоро увидимся, сынок. Будь хорошим чемпионом»

Фергюсон ответил на предложение Оливейры потренироваться в Сан-Паулу
Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) ответил на слова поддержки Чарльза Оливейры (33-8), который предложил ему вместе потренироваться в Сан-Паулу.

«Я рад, что ты меня послушал. Оставайся сфокусированным, — написал Фергюсон в Twitter. — Не позволяй своей команде тебе вновь не уложиться в вес, приятель. Скоро увидимся, сынок. Будь хорошим чемпионом».

Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

Тони Фергюсон
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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