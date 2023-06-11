Оливейра: «Махачев? Я готов, у чемпиона есть имя — Чарльз Оливейра»

Бразильский легковес Чарльз Оливейра прокомментировал победу над американцем Бенэилом Дариушем на UFC 289.

«У чемпиона есть имя — Чарльз Оливейра! Мне не нужно было ничего доказывать, в прошлый раз вы видели 10% от Чарльза Оливейры, в этот раз вы увидели 110%. Дана, я следующий, я готов драться у него дома. У чемпиона есть имя — Чарльз Оливейра. Финиш? Я всегда говорил, что у меня в руках бомба, это то, что я всегда делаю. Эй, кто тут чемпион?» — сказал Оливейра после боя.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.