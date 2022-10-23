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Сегодня, 21:30

Тактаров одним словом охарактеризовал победу Махачева над Оливейрой

Дмитрий Барулев
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в главном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

— Как бы вы могли охарактеризовать бой Махачева одним словом?

— Классика, — ответил Тактаров.

— Почему именно классика?

— Это то, к чему нужно стремиться. Это не шоу — история, как с Конором. Здесь реальный серьезный соперник, у которого есть партер, и борьба, и прекрасная стойка ударами.

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Хабиба Нурмагомедова (29-0). Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.

Ислам Махачев
Олег Тактаров
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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