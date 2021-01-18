Оливейра готов бросить вызов Хабибу

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра прокомментировал возможный поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

«Спасибо, Хабиб. При всем уважении я чувствую, что готов бросить тебе вызов. Надеюсь, увидимся в ближайшее время», — написал Оливейра в Twitter.

Ранее глава UFC Дана Уайт встретился с Нурмагомедовым и обсудил с ним возможность возобновления активных выступлений.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.