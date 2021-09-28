Майкл Биспинг: «Волкановски спасся в гильотине Ортеги благодаря функционалке»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что Александр Волкановски не дал задушить себя Брайану Ортеге благодаря хорошей выносливости.

«Я сам находился в гильотине из маунта, когда меня душил Люк Рокхольд — поверьте, это ужасн — говорит Биспинг на своем ютуб-канале Michael Bisping. — Ты подвергаешься огромному давлению. Если бы дело было только в удушении, но ведь еще идет давление на разные точки. Волкановски брыкался, сдирал с себя руки соперника, он просто отказался стучать и показал себя чемпионом. Хотя давайте по-честному — у Волкановски толком нет шеи. Если бы он был высоким парнем с шеей подлиннее, Ортега бы его финишировал.

Но чему он обязан своим спасением больше всего — это функционалке. Когда ты уже устал, плохо дышишь, и тебя ловят в удушающий — тут проиграть гораздо вероятнее. Представьте ситуацию — вы вылезаете из бассейна, где только что испытывали себя нахождением под водой с задержкой дыхания на время. Вы задыхаетесь, пытаетесь очухаться, и тут же на вас набрасывают гильотину. Представьте, насколько это тяжелая ситуация. Поэтому именно благодаря своей чрезвычайной выносливости Волкановски выкрутился. Что еще раз говорит о том, что к бою всегда нужно подходить в лучшей форме".

Александр Волкановски победил Брайана Ортегу единогласным решением на UFC 266 и провел вторую подряд успешную защиту титула в полулегком весе.