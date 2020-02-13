Олейник проведет бой с Вердумом 9 мая на турнире UFC 250

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум проведет поединок против Алексея Олейника. Этот бой запланирован на 9 мая в Сан-Паулу в рамках турнира UFC 250, сообщает в Twitter журналист Марсель Дорфф.

42-летний россиянин в январе после двух досрочных поражений, на UFC 246 в Лас-Вегасе победил Мориса Грина. До этого российский тяжеловес уступил нокаутами Алистару Овериму и Уолту Харрису.

Свой последний бой 42-летний бразилец провел в марте 2018 года, уступив нокаутом в четвертом раунде Александру Волкову.