Боец UFC Пенья арестован в США за ограбление

Легковес UFC Луис Пенья арестован в пятницу полицией Корал-Спрингс (штат Флорида) по обвинению в уголовном преступлении, предполагающем ограбление путем внезапного похищения, избиения и преступного озорства. Об этом сообщает американское издание MMA Junkie со ссылкой на свои источники.

27-летний Пенья (9-3 ММА, 5-3 UFC) находился под стражей в Центре содержания в округе Бровард (штат Флорида) в субботу днем. Подробности преступления пока неизвестны.

На этой неделе Пенья в своем Twitter признался, что у него проблемы с психикой.

People aren't comfortable talking about this, but I have been going through serious mental health issues my entire life and have finally gained the strength to get and accept the help I've needed for a long time. If you're struggling take it from me its okay to reach out — Luis Antonio Pena (@violentbobross) June 16, 2021

«Людям неудобно говорить об этом, но я всю свою жизнь испытывал серьезные проблемы с психическим здоровьем и, наконец, набрался смелости, чтобы получить и принять помощь, в которой я так долго нуждался», — написал он.

В апреле на турнире UFC on ESPN 22 Пенья победил Алекса Муньоса раздельным решением судей.