Боец UFC Пенья арестован в США за ограбление
Легковес UFC Луис Пенья арестован в пятницу полицией Корал-Спрингс (штат Флорида) по обвинению в уголовном преступлении, предполагающем ограбление путем внезапного похищения, избиения и преступного озорства. Об этом сообщает американское издание MMA Junkie со ссылкой на свои источники.
27-летний Пенья (9-3 ММА, 5-3 UFC) находился под стражей в Центре содержания в округе Бровард (штат Флорида) в субботу днем. Подробности преступления пока неизвестны.
На этой неделе Пенья в своем Twitter признался, что у него проблемы с психикой.
«Людям неудобно говорить об этом, но я всю свою жизнь испытывал серьезные проблемы с психическим здоровьем и, наконец, набрался смелости, чтобы получить и принять помощь, в которой я так долго нуждался», — написал он.
В апреле на турнире UFC on ESPN 22 Пенья победил Алекса Муньоса раздельным решением судей.
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