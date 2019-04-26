Российский боец ММА Алексей Олейник опроверг информацию об отстранении от боев по медицинским показателям. Он планирует провести следующий поединок летом.

20 апреля Олейник проиграл голландскому бойцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Позднее в СМИ появилась информация о рекомендации UFC отстранить Олейника на полгода из-за перелома ребер.

- Слышу это только от прессы. Уже ведем переговоры с UFC о бое летом, - цитирует ТАСС Олейника.