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Олейник — о вызове Вердума: «Пусть он сначала войдет в топ-15»

11:00
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Российский боец ММА Алексей Олейник в интервью «СЭ» прокомментировал заявление Фабрисиу Вердума о том, что он вызывает его на бой.

— Вас вызвал на бой Фабрисиу Вердум. Ваши мысли?

— Всегда говорил, что он хороший грэпплер, но он же сейчас после двухгодичной дисквалификации, если не путаю, — сказал Олейник. — Я же три дня назад получил футболку «25 чистых проб». В мои-то 42 года. Тем более, Фабрисиу не дрался, он выведен из всех рейтингов. Давайте он сейчас подерется разок, войдет в топ-15, тогда с удовольствием подерусь. Сам неоднократно просил бой с Вердумом, но, думаю, после того, как он проштрафился, он должен немного попотеть. Он должен сделать это не для меня, а, в первую очередь, для себя. (Илья Андреев)

Полностью интервью Алексея Олейника — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksey-oleynik-vs-moris-grin-ufc-246-video-boya-intervyu-s-alekseem-oleynikom-1633512/

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