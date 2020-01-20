Российский боец ММА Алексей Олейник в интервью «СЭ» прокомментировал заявление Фабрисиу Вердума о том, что он вызывает его на бой.

— Вас вызвал на бой Фабрисиу Вердум. Ваши мысли?

— Всегда говорил, что он хороший грэпплер, но он же сейчас после двухгодичной дисквалификации, если не путаю, — сказал Олейник. — Я же три дня назад получил футболку «25 чистых проб». В мои-то 42 года. Тем более, Фабрисиу не дрался, он выведен из всех рейтингов. Давайте он сейчас подерется разок, войдет в топ-15, тогда с удовольствием подерусь. Сам неоднократно просил бой с Вердумом, но, думаю, после того, как он проштрафился, он должен немного попотеть. Он должен сделать это не для меня, а, в первую очередь, для себя. (Илья Андреев)

Полностью интервью Алексея Олейника — здесь.