Олейник из-за повреждения не смог долго общаться с журналистами

Российский боец Алексей Олейник на пресс-подходе после боя с американцем Морисом Грином смог присутствовать всего пару минут и попросил присесть, чтобы не стоять на ногах. На вопрос о том, что случилось, боец заверил — ничего серьезного. Вскоре ветеран покинул помещение вместе с женой. На ноге Алексея была заметна рана.

Поединок между Олейником и Грином состоялся на шоу UFC 246 в Лас-Вегасе. На счету 42-летнего тяжеловеса Олейника 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА (7-4 в UFC). (Андрей Жданюк)