Олейник проиграл нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 185

Российский боец UFC Алексей Олейник на турнире UFC Fight Night 185 проиграл американцу Крису Докосу.

Россиянин уступил нокаутом в первом раунде.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед и 15 поражений. 31-летний Докос 11 раз одержал победу и трижды проиграл.

Смотреть бои UFC Fight Night 185 можно будет на телеканале РЕН ТВ, на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на More.tv.