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Олейник проиграл нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 185

05:39
Алексей Олейник. Фото "СЭ"
Алексей Олейник. Фото "СЭ"
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Российский боец UFC Алексей Олейник на турнире UFC Fight Night 185 проиграл американцу Крису Докосу.

Россиянин уступил нокаутом в первом раунде.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед и 15 поражений. 31-летний Докос 11 раз одержал победу и трижды проиграл.

Смотреть бои UFC Fight Night 185 можно будет на телеканале РЕН ТВ, на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на More.tv.

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