Олейник проиграл нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 185
05:39
Российский боец UFC Алексей Олейник на турнире UFC Fight Night 185 проиграл американцу Крису Докосу.
Россиянин уступил нокаутом в первом раунде.
На счету 43-летнего Олейника 59 побед и 15 поражений. 31-летний Докос 11 раз одержал победу и трижды проиграл.
Смотреть бои UFC Fight Night 185 можно будет на телеканале РЕН ТВ, на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на More.tv.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю