Чемпион UFC 6 Олег Тактаров рассказал, как ставит на место невоспитанную молодежь. По его словам, обычно хватает короткого разговора.

«У меня не было пока случаев, чтобы какая-то компания подвыпивших молодых людей не послушала меня с первого же слова, кто-то бы че-то вякнул или что, — сказал Тактаров на YouTube-канале «КОНТЕКСТ TV». — Такого не было ни разу. Неважно, в каком они состоянии, девушки их там сидят, папы-мамы, дедушки, тети. Сказал — сделали. И это в любом уголке планеты. Мелочь, а приятно.

Вот, допустим, приехал на пляж (какой-то молодой парень). Музыку он врубил, рэп. А рядом сидит человек (ученый), который для страны изобрел то, что наша Земля не раскололась на две половинки (речь, по-видимому, о каком-то мордовском ученом, который изобрел ядерное оружие или ПРО). Вот был же план у Америки в 45-м году и 80-м стереть с лица Советский Союз. Был четкий план — сколько атомных бомб на какие города бросать. У нас там научный город (Саров), эти люди были вовлечены.

И вот он приезжает (молодняк) из какой-то деревни мордовской и музыку включает громко на пляже.

Какое ты право имеешь так себя вести? Я подхожу к нему: «Слушай, иди сюда, молодой. Чтобы просто тебя не унижать перед твоими, ты смотри — вот ему, думаешь, хочется слушать твою музыку? А ему? А ей?». И он понимает сразу. Раньше не понимали. Раньше у меня разговор шел через печень, допустим. Если не слушали с первого раза, то потом были вынуждены убирать площадку в 100 метров. Возвращаться туда каждый день. Потом я это законодательно ввел... У нас там озеро Протяжное, знает кто. А сейчас просто подходишь, на ушко тихо сказал, и они поняли уже все. Мелочь, а приятно".