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Тактаров пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову

21:02
Олег Тактаров. Фото instagram.com
Олег Тактаров. Фото instagram.com
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Бывший боец UFC Олег Тактаров признался, что переживает за здоровье Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший попал в больницу. 57-летний россиянин заболел в горах, у него подозрение на пневмонию. Об этом «СЭ» сообщил известный дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.

— Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Искренне переживаю, надеюсь, что все будет хорошо. Если есть телефон, то позвоню ему, поищу. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Я пошлю ему частичку здоровья. Главное — не нервничать. Как только я начинаю реагировать на кого-то, то горло начинает болеть. Как только перестаю, то все проходит, — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram.

Дагестанский комментатор: «Отец Хабиба заболел в горах. Там коронавируса нет»

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