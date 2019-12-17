Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Олег Тактаров: «Мои бои на кассетах посмотрело больше человек, чем сейчас смотрят UFC»

02:27
Теги:

Бывший боец ММА Олег Тактаров рассказал о популярности UFC во время его карьеры. Его последний бой состоялся в 2008 году.

— Вам не обидно, что ваши бои смотрели только на кассетах в видеопрокате, а сейчас турниры UFC показывают по центральному телевидению?

— Я думаю, что мои бои на кассетах посмотрело больше человек, чем сейчас смотрят UFC, поэтому не соглашусь с вами, — цитирует Тартакова News.ru. — Я не знаю ни одного мужчину, кто жил в то время и не смотрел мои бои на кассетах. Сейчас турниры UFC воспринимаются буднично и проходят чуть ли не каждую неделю, а тогда все собирались вместе, в одной куче. Не было весовых категорий, а победитель был только один. Сейчас я даже не знаю точно, сколько весовых категорий в UFC. Как за ними всеми следить?

Дополнительная информация

https://news.ru/martial-arts/taktarov-nelzya-zapreshat-sportsmenam-vystupat-pod-nejtralnym-flagom/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир