«Обычные завистники и хейтеры». Отец Хабиба ответил журналисту Кашину

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — высказался о заявлении журналиста Олега Кашина в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Кашин сказал, что 31-летнему Хабибу не место на мировой арене, и предложил вовсе запретить смешанные единоборства.

«Да я даже не хочу комментировать такое, — приводит слова отца Хабиба «Подъем». — Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать».

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. 18 апреля на шоу UFC 249 в Нью-Йорке состоится поединок между Нурмагомедовым и 35-летним американцем Фергюсоном.