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Нурмагомедов проведет следующую защиту титула в марте или в апреле

11:05

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов. По его словам, место проведения боя еще не обсуждалось.

— Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель, — цитирует ТАСС Магомедова.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6931363

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