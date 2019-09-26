Нурмагомедов проведет следующую защиту титула в марте или в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов. По его словам, место проведения боя еще не обсуждалось.

— Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель, — цитирует ТАСС Магомедова.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.