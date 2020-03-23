Хабиб пока не знает, где состоится бой против Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что пока не знает, где состоится его бой против Тони Фергюсона. Их встреча возглавит турнир UFC 249, он состоится 18 апреля, место под вопросом.

— Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще, — написал Нурмагомедов в Instagram. — Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249 — что ты такое?

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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