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Хабиб пока не знает, где состоится бой против Фергюсона

18:21
Хабиб Нурмагомедов. Фото ТАСС
Хабиб Нурмагомедов. Фото ТАСС
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что пока не знает, где состоится его бой против Тони Фергюсона. Их встреча возглавит турнир UFC 249, он состоится 18 апреля, место под вопросом.

— Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще, — написал Нурмагомедов в Instagram. — Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249 — что ты такое?

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC




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