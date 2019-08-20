Нурмагомедов поднялся на вторую строчку рейтинга вне весовых категорий

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку рейтинга организации вне весовых категорий, информирует официальный сайт UFC. Возглавляет список чемпион полутяжелого дивизиона UFC Джон Джонс.

Предстоящий соперник Нурмагомедова американец Дастин Порье — на восьмой строчке.

Поединок Нурмагомедов — Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Он состоится 7 сентября. Спортсмены будут оспаривать титул чемпиона в легком весе. Россиянин провел 27 поединков в ММА и во всех победил.

Рейтинг UFC вне весовых категорий:

1. Джон Джонс



2. Хабиб Нурмагомедов



3. Генри Сехудо



4. Стипе Миочич



5. Аманда Нуньес



6. Макс Холлоуэй



7. Даниэль Кормье



8. Дастин Порье



9. Камару Усман



10. Тони Фергюсон