Нурмагомедов назвал главное в подготовке к боям

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал о своей подготовке к боям.

— Самый главный процесс в подготовке это тяжелые спарринги, и одновременно надо думать и о здоровье, чтоб не нагрузить свое тело и держаться золотой середины, — написал Нурмагомедов.

Боец защитил свой титул в начале сентября в поединке с Дастином Порье, одержав досрочную победу удушающим приемом. Он сообщил, что вероятнее всего его ближайший бой пройдет в России.