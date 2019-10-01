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Нурмагомедов назвал главное в подготовке к боям

14:27
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал о своей подготовке к боям.

— Самый главный процесс в подготовке это тяжелые спарринги, и одновременно надо думать и о здоровье, чтоб не нагрузить свое тело и держаться золотой середины, — написал Нурмагомедов.

Боец защитил свой титул в начале сентября в поединке с Дастином Порье, одержав досрочную победу удушающим приемом. Он сообщил, что вероятнее всего его ближайший бой пройдет в России.

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