Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжил диалог с экс-чемпионом организации Конором Макгрегором в Twitter.

Сегодня ирландец опубликовал гневное сообщение с ругательствами, утверждая, что тот, о ком идет речь: «не мужчина» и «пускай дальше продолжает себя обманывать». Нурмагомедов в ответ назвал продвигающего свою марку виски Макгрегора алкашом.

Ирландец ответил на русском: «Увидимся в Москве, киска», на что россиянин написал, что «в Москве насильников не ждут». Сегодня появилась информация, что Макгрегора снова обвинили в сексуальном насилии.

На это Макгрегор опубликовал фотографию, по всей видимости, из посольства РФ в Ирландии.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил титул чемпиона, вынудив сдаться Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал после боя россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев, а ирландец не провел ни одного поединка.

Ранее Макгрегор намекал, что не против провести реванш с Нурмагомедовым в Москве.