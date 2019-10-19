Макгрегора снова обвинили в сексуальном насилии

Ирландский боец Конор Макгрегор вновь был обвинен в сексуальном насилии. Пострадавшая утверждает, что инцидент произошел на прошлой неделе в Дублине, сообщает New York Times.

Макгрегору пока не были предъявлены официальные обвинения. Также он не был еще вызван на допрос.

Напомним, что полиция Ирландии уже проводит расследование в связи с другими обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми в отношении Конора Макгрегора. По их данным, женщина, имя которой не раскрывается, выступила с подобными обвинениями в адрес спортсмена в декабре прошлого года. Органы правопорядка в январе арестовали Макгрегора, взяли у него показания и освободили из-под стражи.