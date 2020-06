Бразильянка Аманда Нуньес в главном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победила канадку Фелицию Спенсер. Нуньес является обладательницей двух поясов — в полулегком и легчайшем весах.

Нуньес установила уникальное достижение. Бразильянка — единственный боец в истории UFC, который одновременно защитил оба титула.

THE GOAT.



AMANDA NUNES BECOMES THE FIRST UFC FIGHTER EVER TO DEFEND TWO BELTS WHILE ACTIVELY HOLDING BOTH.



THE LIONESS.

THE GREATEST. OF. ALL. TIME. #UFC250 @Amanda_Leoa pic.twitter.com/7HivykwAAr