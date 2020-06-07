Нуньес установила уникальное достижение
07:54
Бразильянка Аманда Нуньес в главном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победила канадку Фелицию Спенсер. Нуньес является обладательницей двух поясов — в полулегком и легчайшем весах.
Нуньес установила уникальное достижение. Бразильянка — единственный боец в истории UFC, который одновременно защитил оба титула.
THE GOAT.— Second Deck Sports (@2nddecksports) June 7, 2020
AMANDA NUNES BECOMES THE FIRST UFC FIGHTER EVER TO DEFEND TWO BELTS WHILE ACTIVELY HOLDING BOTH.
THE LIONESS.
THE GREATEST. OF. ALL. TIME. #UFC250 @Amanda_Leoa pic.twitter.com/7HivykwAAr
На счету 32-летней Нуньес 20 побед и 4 поражения. Она выиграла 11-ю встречу подряд.
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