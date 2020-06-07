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Нуньес установила уникальное достижение

07:54
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Бразильянка Аманда Нуньес в главном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победила канадку Фелицию Спенсер. Нуньес является обладательницей двух поясов — в полулегком и легчайшем весах.

Нуньес установила уникальное достижение. Бразильянка — единственный боец в истории UFC, который одновременно защитил оба титула.

На счету 32-летней Нуньес 20 побед и 4 поражения. Она выиграла 11-ю встречу подряд.

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