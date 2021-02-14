Новоселов рассказал, как он бился в боях без правил

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов поделился своими взглядами на бои без правил, которые раньше часто проводились нелегально. По его словам, сегодня в них нет никакой необходимости. Раньше главной целью таких поединков были деньги.

«Сейчас не проводятся нелегальные бои, потому что нет смысла их проводить, когда это все разрешено. Можно прийти в зал и попробовать свои силы. Сейчас нет смысла проводить нелегальные бои», — цитирует Новоселова «РЕН ТВ».

По его словам, формат боев без правил — более жесткий, но сказать, что при нем больше травм, он не может.

«Если честно, формат боев без правил, где больше разрешено, то там, наверное, пожестче. Не скажу, что это более травматично. У меня есть с чем сравнить. Травмы как там, так и в сегодняшних боях. Когда выходят более подготовленные бойцы, то у них травматизма меньше, потому что они готовятся», — отметил Новоселов.

Он добавил, что в нелегальных боях не было конкретных правил, они могли долго длиться, останавливали их, когда уже видно явное преимущество одного из бойцов.

«Суть любого боя — это победа. Конечно, там правил нет, какой-то очковой системы. Там останавливает судья, если у кого-то прям явное преимущество. Победа — единственный фактор, который останавливал бой», — сказал он.