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Усман принял поздравления от родственников прямо во время пресс-конференции. Видео

11:47
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прямо во время пресс-конференции принял поздравления от родственников в связи с победой над Гилбертом Бернсом на турнире UFC 258.

Американец нигерийского происхождения выиграл у бразильца техническим нокаутом в третьем раунде. На счету 33-летнего Усмана 18 побед и 1 поражение в ММА (13-0 в UFC). Он защитил чемпионский титул в третий раз.

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