Усман принял поздравления от родственников прямо во время пресс-конференции. Видео

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прямо во время пресс-конференции принял поздравления от родственников в связи с победой над Гилбертом Бернсом на турнире UFC 258.

Right as @USMAN84kg sat down for the #UFC258 post-fight press conference, his family called to let him know how proud they are ? pic.twitter.com/CtnAUVrezJ — ESPN MMA (@espnmma) February 14, 2021

Американец нигерийского происхождения выиграл у бразильца техническим нокаутом в третьем раунде. На счету 33-летнего Усмана 18 побед и 1 поражение в ММА (13-0 в UFC). Он защитил чемпионский титул в третий раз.