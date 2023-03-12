Никита Крылов бросил вызов экс-чемпиону UFC Яну Блаховичу

Шестой номер рейтинга в полутяжелом весе Никита Крылов (30-9) заявил, что хотел бы осенью встретиться с польским полутяжеловесом Яном Блаховичем (29-9).

«Я должен отдохнуть и дать организму восстановиться, потому что за год я провел четыре поединка, — сказал Крылов на пресс-конференции UFC. — Я потратил много энергии. Я думаю, что вернусь осенью.

С кем я хочу подраться? С любым из числа претендентов. Я бы хотел встретиться с Яном Блаховичем, а не с Магомедом Анкалаевым. Я знаю Анкалаева. Не то, что мы с ним друзья, просто мы общаемся. Так что я мне было бы лучше подраться с Блаховичем, тем более он провел спорный поединок с Анкалаевым».

Крылов победил Райана Спэнна сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

