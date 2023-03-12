Анатолий Малыхин отреагировал на поражение Яна: «Сейчас мы можем только поддержать пацана»

Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом Анатолий Малыхин (12-0) попросил фанатов поддержать Петра Яна (16-5) после поражения Мерабу Двалишвили (16-4).

«Единственное, что мы сейчас можем, что в наших силах — это просто поддержать пацана. Он большой пусть сделал. Сейчас слова вашей поддержки будут как никогда кстати», — сказал Малыхин в соцсетях.

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

