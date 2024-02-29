Менеджер Емельяненко: «Василевский и Штырков могут стать соперниками Александра»

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, отреагировал на слова Вячеслава Василевского и Ивана Штыркова по поводу их возможных боев против подопечного.

Ранее Василевский сказал, что драться с Емельяненко — «это не по-мужски», а Штырков заявил, что «нужно продать душу», чтобы драться с Александром.

«Думаю, что ребята делают вывод из формы Александра в его крайнем поединке. Конечно, это была не лучшая его форма, и тогда понятно, что ни Василевский, ни Штырков не хотели драться с Сашей. Посмотрим, что будет после следующего поединка, будут ли у них такие же комментарии. И, возможно, кто-то из них поменяет свое мнение и проведет поединок с Александром. Штырков — Емельяненко — уже была такая идея. Может, Ваня поменяет свое мнение и мы увидим этот поединок. Примерно к осени Вячеслав и Иван уже могут быть соперниками Емельяненко», — приводит слова Бурчака MMA.Metaratings.ru.

42-летний Емельяненко последний раз выходил на бой в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против популярного блогера Евгения Ершова. В данном поединке Александр одержал победу сабмишном во втором раунде.