Ник Диас и Хорхе Масвидал планируют бой в марте

Бойцы полусреднего дивизиона Хорхе Масвидал и Ник Диас могут провести бой в марте 2020 года на одном из турниров промоушена, сообщает BJ Penn.

Поединок между Масвидалом и Диасом должен был состояться еще весной текущего года на UFC 235 в Лас-Вегасе, однако, вскоре после сообщения о матче президент UFC Дана Уайт заявил о том, что бой отменяется, поскольку Диас к нему не готовится.

Масвидал в своем предыдущем бою в начале этого месяца победил брата Ника — Нейта Диаса.