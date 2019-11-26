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Ник Диас и Хорхе Масвидал планируют бой в марте

11:17
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Бойцы полусреднего дивизиона Хорхе Масвидал и Ник Диас могут провести бой в марте 2020 года на одном из турниров промоушена, сообщает BJ Penn.

Поединок между Масвидалом и Диасом должен был состояться еще весной текущего года на UFC 235 в Лас-Вегасе, однако, вскоре после сообщения о матче президент UFC Дана Уайт заявил о том, что бой отменяется, поскольку Диас к нему не готовится.

Масвидал в своем предыдущем бою в начале этого месяца победил брата Ника — Нейта Диаса.

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