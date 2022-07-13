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Сегодня, 18:42

Боец ММА Родригес заявил, что готов нокаутировать Гаджи Автомата

Руслан Минаев
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Боец ММА Фернандо Родригес прокомментировал предстоящий поединок против Гаджи Наврузова по прозвищу «Автомат».

«Я знаю, что у моего соперника 7 нокаутов. Из моих 20 боев у меня 11 нокаутов и 9 (из них. — Прим. «СЭ») в первом раунде. И я готов показать ему это в любой позиции — и в стойке, и в борьбе. Покажу ему бразильские кулаки», — цитирует Родригеса РЕН ТВ.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/x/999999-rodriges-poobeshchal-otpravit-v-nokaut-gadzhi-avtomata
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