Боец ММА Родригес заявил, что готов нокаутировать Гаджи Автомата

Боец ММА Фернандо Родригес прокомментировал предстоящий поединок против Гаджи Наврузова по прозвищу «Автомат».

«Я знаю, что у моего соперника 7 нокаутов. Из моих 20 боев у меня 11 нокаутов и 9 (из них. — Прим. «СЭ») в первом раунде. И я готов показать ему это в любой позиции — и в стойке, и в борьбе. Покажу ему бразильские кулаки», — цитирует Родригеса РЕН ТВ.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.