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Немков прокомментировал вторую защиту чемпионского титула Bellator и выход в финал «Гран-при»

07:58
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Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал победу над литовцем Джулиусом Англицкасом и вторую в карьере защиту титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

«Единственное попадание Англицкаса в первом раунде? Он просто сбил меня этим ударом, но я не поплыл, нокдауна не было. У Джулиуса крепкая голова, я несколько раз хорошо попал, но он выдержал эти удары, респект ему. Сначала я пытался несколько раз выйти на армбар, а потом вышел на кимуру. Мы отрабатывали это на тренировках», — сказал Немков в интервью после поединка.

Благодаря победе над Англицкасом Немков вышел в финал «Гран-при», где встретится с американцем Кори Андерсоном.

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Иван Торопцев все материалы автора
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