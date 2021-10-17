Немков прокомментировал вторую защиту чемпионского титула Bellator и выход в финал «Гран-при»

Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал победу над литовцем Джулиусом Англицкасом и вторую в карьере защиту титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

«Единственное попадание Англицкаса в первом раунде? Он просто сбил меня этим ударом, но я не поплыл, нокдауна не было. У Джулиуса крепкая голова, я несколько раз хорошо попал, но он выдержал эти удары, респект ему. Сначала я пытался несколько раз выйти на армбар, а потом вышел на кимуру. Мы отрабатывали это на тренировках», — сказал Немков в интервью после поединка.

Благодаря победе над Англицкасом Немков вышел в финал «Гран-при», где встретится с американцем Кори Андерсоном.