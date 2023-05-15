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15 мая, 17:30

Немков: «Пока у Олейника есть порох в пороховницах, надо выступать»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Bellator в полутяжелом дивизионе Вадим Немков поделился мнением о предстоящем поединке Алексея Олейника против Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Бой будет интересно посмотреть — возвращение Алексея в Россию, — сказал Немков «СЭ», — Его выступление посмотрю. Тренировался с Олейником в октябре? Он тогда был после боя, мы не тренировались с ним. Он больше помогал советами, что-то подсказывал, свои приемы показывал коронные. Такого, чтобы спарринговать с ним, не получилось.

Томпсон? Сейчас все соперники тяжелые, я особо не следил за ним. Но сейчас такое время, что все умеют боксировать, бороться. Сколько Алексей сможет биться на серьезном уровне? По мне — чем больше, тем лучше. Чтобы радовать болельщиков такими боями. Пока есть порох в пороховницах, надо выступать".

Бой Олейника против Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция турнира начнется в 23.00 на телеканале «РЕН ТВ» и YouTube-канале «Ушатайка».

Алексей Олейник
Вадим Немков
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